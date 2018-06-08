الخزافة الليبية ميسون عبد الحفيظ .. إبداع فن ما بعد الأطر التقليدية

ايوان ليبيا – كتب / د. عادل الميالي (فنان عراقي)

تجربة الفنانة الليبية ميسون عبد الحفيظ من التجارب المتميزة في مجال الخزف , اذ اكدت حضورها الفاعل في المشهد التشكيلي الليبي عبر العديد من الاعمال الخزفية القائمة على الابداع والابتكار والخروج عن اطر التقاليد الخزفية الشائعة , فهي تخلق في اعمالها بعدا جديدا للخزف , معتمدة بالدرجة الاولى على البعد الجمالي في اطار بنية خزفية متطورة وباسلوبية فردية خاصة , مع ايجاد مناخ خاص للمتلقي داخل منجزها الفني , وبذلك جاء الشكل الخزفي للفنانة ميسون بسمات وخصائص تحمل صفات التغير والتبدل والتحول في الرؤية والتشكيل , اذ لم يعد الشكل الخزفي عبارة عن شكل وظيفي بل تحول الى نظام جمالي خالص من خلال تنويع الاداة البنائية التكوينية والتقنيات المرافقة له .

يتجلى في اعمال الفنانة ميسون التجدد والتمازج بروحية اصيلة مع المحيط الجديد , فهي تعبر عن تجاوزها لمرحلة الصدفة الانية الى الدراسة العميقة والمتفهمة بصورة صحيحة للتراث للمحافظة على الماضي والحاضر وابتكاره في نفس الوقت

الخزف بالنسبة لها مجموعة رؤى وتجارب وهواجس ومعالجة ذاتية للروح , وهو رسالة انسانية ومنجز فني قابل للتفسير والفهم بهدف الارتقاء بالحواس وتوسيع الافاق والرؤيا الفنية .

اللون في اعمالها الخزفية لايستند الى قاعدة او نظرية علمية , بل هو ناطق باحاسيسها وتجاربها من خلال مايحمله من معاني ورموز وقيم جمالية .

اعمال الخزافة ميسون هي منجز فكري قبل ان تكون بصري , ذلك ان الفكرة عندها هي ولادة روحية تحمل نمط تفكيرها الذي يسعى لتطوير النمو المعرفي للمتلقي .

وبالرغم من حداثة تجربة الخزافة ميسون , الا انها تستحق الوقوف عندها لما تحمله اعمالها من مضامين تعبيرية ومعاني جمالية , كما انها تعيش هاجس البحث الدائم عن افكار وتقنيات جديدة .

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