المتحدث باسم مقتدى الصدر: يجب أن يلتزم الجميع بقرار المحكمة النهائي في الانتخابات العراقية

أكد القاضي جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم الزعيم العراقي مقتدى الصدر، أن جميع الآراء ستذوب بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية النهائي، بخصوص الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، والاتهامات بتزويرها.

وقال الموسوي في بيان صادر عن مكتب الصدر منذ قليل: "علينا أن نميز ما بين الأوامر الإدارية التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى، وما بين القرارات القضائية التي ينتظر من المحكمة الاتحادية صدورها، والتي ستكون ملزمة وحجة على الجميع".

وأضاف الموسوي قائلا: "وإن كانت تلك الآراء لا تتماشى مع رغبات البعض فيجب أن تذوب آراء الجميع بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والنهائي".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا