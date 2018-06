الجيش السوري يسيطر على مواقع جديدة في ريف السويداء

المتوسط:

استطاعت وحدات من الجيش السوري السيطرة على عدد من القرى وتحقيق المزيد من التقدم في ريف السويداء الشمالي والشرقي بعد مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم “داعش”.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي السوري، أن الجيش سيطر على مدرسة ورحبة المشيرفة من جهة خربة الأمباشي في أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي.

كما تصدى لهجوم من مسلحي داعش في محيط منطقة الصوامع والصناعة في ريف البوكمال وتمكن من تفجير سيارتين مفخختين لداعش.

من جهتهم أفاد نشطاء بتجدد الاشتباكات العنيفة، بين وحدات من الجيش والقوات الرديفة وعناصر من داعش على محاور في المنطقة الممتدة من بادية السويداء الشمالية الشرقية وصولا إلى المحطة الثانية من جهة حميمة، عند الحدود الإدارية بين ريف حمص الشرقي وريف دير الزور، وجبهة جنوب شرق السخنة.

وتحدث نشطاء عن وصول تعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات الآليات للجيش إلى البادية السورية.

