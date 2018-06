ماكرون يهدد بتوقيع وثيقة قمة «مجموعة الـ7» بدون ترامب

المتوسط:

توعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقيام المشاركين في قمة مجموعة السبع الكبار في كيبيك الكندية يومي 8-9 مايو، بالتوقيع على الوثيقة النهائية دون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ماكرون تغريدة في صفحته على تويتر جاء فيها: “قد يكون الرئيس الأمريكي لا يعارض العزلة ونحن من جانبنا لا نعارض التوقيع على اتفاقية بين الدول الست”.

ووجه ترامب، عبر صفحته في تويتر، انتقادا لماكرون ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو لقيامهما بفرض قيود تجارية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض في التجارة مع الولايات المتحدة بقيمة 151 مليار دولار، وأوتاوا لا تسمح للمنتجات الزراعية الأمريكية بدخول أسواقها.

وأعلن إيمانويل ماكرون أمس الخميس في مؤتمر صحفي مع ترودو، أنه لا يجوز الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قلص ترامب فترة تواجده في القمة وقرر مغادرة الفعالية قبل الوقت المقرر لذلك سابقا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن ترامب سيغادر القمة صباح السبت وليس في النصف الثاني من النهار، كما كان مقررا. ولن يحضر ترامب لقاء قادة دول المجموعة المقرر لبحث شؤون البيئة والتغيرات في المناخ وتلوث المحيطات. ولن يحضر ترامب غداء العمل يوم السبت.

