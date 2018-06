بومبيو: قمة سنغافورة ستناقش إحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو ستناقش الضمانات الأمنية لبيونغ يانغ.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي أمس الخميس في وزراة الخارجية: “سوف يناقش الرئيس ترامب ونظيره كيم بالتأكيد الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية، وإحلال السلام (في شبه الجزيرة الكورية) وتحسين العلاقات بين البلدين”.

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن “أكدت مرارا على أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، أمر لا رجعة فيه وسيكون النتيجة الوحيدة المقبولة للاجتماع” بين الرئيسين.

وأضاف: “حتى يتم تحقيق هدفنا، فإن التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية ستبقى سارية المفعول، وإذا سارت الجهود الدبلوماسية في الاتجاه الخاطئ، فإن تلك الإجراءات ستتعزز”.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن قمة ترامب وكيم ستبدأ يوم الـ 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة.

