نصرالله: يوم الحرب الكبرى قادم وسنصلي فيه جميعا في القدس

أكد الأمين العالم لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، في كلمة له ألقاها عند الحدود مع فلسطين بجنوب لبنان، خلال الاحتفال الذي نظمه الحزب في “مارون الراس” بمناسبة يوم القدس العالمي، “أن يوم الحرب الكبرى هو يوم قادم سنصلي فيه جميعا في القدس”.

وأشار أمين عام الحزب في كلمته إلى أننا “نؤمن إيمانا قاطعا جازما بأن القدس وفلسطين قضية محقة نؤمن بموقع إيماني وعقائدي وتاريخي أن هذه القدس ستعود لأهلها وأن فلسطين ستتحر

