رئيس وزراء إيطاليا: عودة روسيا إلى الثمانية الكبار من مصلحة الجميع

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، أن إيطاليا تؤيد الحوار بشأن العقوبات ضد روسيا، وستدرس مع شركائها هذه المسألة في إطار منتدى “السبعة الكبار” في كندا.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي على هامش منتدى “السبع الكبار” الذي يعقد في كندا: “نحن مع الحوار بشأن العقوبات وعلى وجه الخصوص، نحن نراقب عن كثب بحيث أن لا تؤثر هذه العقوبات بشكل سلبي على المجتمع المدني الروسي، لأنه من الخطأ وضعه تحت الضغط “، مشيراً إلى أن إيطاليا كانت تدعم مراراً مشاركة روسيا في إطار مجموعة “الثمانية”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي في رده عن سؤال ما إذا كانت إيطاليا ستستخدم “الفيتو” ضد تمديد العقوبات على روسيا قائلاً: “إيطاليا حاليا تدرس المواقف، التي تظهر على السطح، لا يزال علينا البدء بالمنتدى، وسنقيم الوضع في اتصالاتنا مع شركائنا، ولكن يوجد شعور عام بالانفتاح على الحوار، هذا لا يعني أنه يجب علينا هدم التطور الحاصل، ومن ضمنه ذلك المرتبط بتطبيق اتفاقية مينسك”.

وكان كونتي قد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، باقتراح إعادة روسيا إلى مجموعة “الثمانية الكبار” حيث كتب على موقعه في “تويتر” “أنا أوافق الرئيس ترامب، يجب أن تعود روسيا إلى الثمانية الكبار هذا من مصلحة الجميع”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الجمعة أنه يجب أن تعود روسيا إلى طاولة المباحثات مع مجموعة السبعة، غير أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال اليوم “نحن نركز على صيغ أخرى”.

كما أعلن الأسبوع الماضي في رده عن سؤال عما إذا كانت روسيا ستوافق على العودة إلى مجموعة الثمانية في حال تقديم مثل هذا العرض: “التفكير المنطقي يكاد يكون من غير الممكن هنا”.

وفي تصريح آخر، قال بيسكوف بأن دور مجموعة الثمانية الكبار، يتراجع بالنسبة لبلاده، في ظل المتغيرات الراهنة، وذلك بالتزامن مع تنامي دور مجموعة العشرين.

ومن جانب آخر، صرح أحد قادة حزب "اليسار" الألماني النائب البرلماني في البونديستاغ سارة فاغنكنت في وقت سابق عن تأييدها لعودة روسيا إلى مجموعة الثماني لمجابهة الولايات المت

