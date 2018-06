فيديو.. ضباط يسكبون الماء على ولي عهد الأردن الأمير حسين

المتوسط:

نشر النجل الأكبر للعاهل الأردني وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مقطع فيديو يظهر ضباطا أردنيين وهم يسكبون عليه الماء بعد أن ترجل من مروحية عسكرية كان يقودها.

وقال الأمير الأردني الشاب على حسابه على إنستغرام معلقا على الفيديو: “بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين”.

وسكب الماء على الطيارعند اجتيازه أول طلعة جوية من دون مدرب ومرافق له أمام كبار الضباط هو تقليد في سلاح الجو الملكي الأردني، الأمر الذي حدا بزملاء الأمير حسين الضباط بسكب الماء عليه إسوة ببقية الطيارين الأردنيين.

وقد عُين الأمير حسين وليا للعهد في يوليو 2009 ، وتخرج العام الماضي في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست، والتحق بعد ذلك في صفوف القوات المسلحة الأردنية برتبة ملازم ثان.

