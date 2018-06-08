سبب عدم عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم رغم توقيع إتفاق الصلح مع مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس لجنة تنفيذ اتفاق المصالحة عن مصراتة يوسف الزرزاح ، الجمعة ، عدم جاهزية مدينة تاورغاء للسكن في الوقت الحالي.

وفى تصريح له قال الزرزاح أن تأخر عودة بقية الأهالي لمدينتهم مرده تهالك البنية التحتية وعدم توفر خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي وعد المجلس الرئاسي بمعالجتها.

وقال الزرزاح ان اجتماعاً تم عقده للجنة تنفيذ الاتفاق المكلفة من الرئاسي الأحد القادم في تاورغاء لبحث تأخر إعادة الإعمار، وفق قوله.

يشار الى ان كل من مدينتي مصراتة وتاورغاء قد وقعتا يوم الأحد الماضي ميثاق صلح بينهما نص على عودة الأهالي تدريجياً إلى مدينتهم على ان تتولى المنطقة العسكرية الوسطى مهام الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الآمن.

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