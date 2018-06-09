كندا تعارض انضمام روسيا إلى مجموعة السبع بسبب تصرفاتها في أوكرانيا

قالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند إن بلادها تعارض انضمام روسيا إلى مجموعة السبع حتى تغير سلوكها فيما يتعلق بأوكرانيا، وانتقدت موسكو بسبب "هجماتها المستمرة على ديمقراطياتنا".

وأضافت فريلاند "أوضحت روسيا أنه ليست لديها مصلحة في التصرف وفقا لقواعد الديمقراطيات الغربية.. لا يوجد أي سبب على الإطلاق لإعادة روسيا ، بسلوكها الحالي، إلى مجموعة السبع".

كما رفضت فريلاند التعريفات التجارية التي تفرضها واشنطن.

وقالت "إن كندا لا تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة"، في إشارة إلى تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن التعريفات ضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد.

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