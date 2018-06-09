ارتفاع حاد في عدد مستخدمي أدوية الوقاية من الإيدز في ألمانيا

ذكرت دراسة جديدة صدرت أمس الجمعة أن عددا متزايدا من الأشخاص الأصحاء في ألمانيا يتجهون لتناول أدوية من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

ويستخدم نحو 4500 شخص – غالبيتهم من الرجال المثليين – عقار الوقاية المسبقة من الإصابة بالمرض، وفقا لما ذكره الباحث الرئيسي في الدراسة هيندريك ستريك بمعهد أبحاث فيروس نقص المناعة المكتسب في مركز جامعة إيسن الطبي.

ووفقا للدراسة، قفز العدد من شهر أكتوبر عام 2017، عندما كان يستخدم العقار 1000 شخص فقط. وتراجع سعر العقار بشكل كبير في ذلك الشهر من 800 يورو (940 دولارا) إلى ما بين 50 و70 يورو شهريا.

وقال ستريك: إن "العقار ينتشر بشكل أسرع من العديد من الدول الأخرى"، معربا عن ثقته في أن العقار يمكن أن يقي العديد من الأشخاص من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب ويقلل من معدل الإصابات الجديدة بالمرض.

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