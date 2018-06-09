واشنطن تطلب من كولومبيا تسليم قيادي متمرد سابق

طلبت الولايات المتحدة تسليم قيادي متمرد كولومبي سابق يشتبه في قيامه بتهريب 10 أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وطلبت السفارة الأمريكية في بوجوتا رسميا تسليم القيادي السابق في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، سوكسيس هيرنانديز المعروف باسم "خيسوس سانتريتش"، حسبما أكدت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان لها الخميس.

وكان الرئيس خوان مانويل سانتوس قال في وقت سابق إنه لن يتردد في تسليم سانتريتش إذا خضع للمحاكمة وكانت هناك أدلة دامغة ضده.

وقالت" فارك"، وهي الآن حزب سياسي، إن تسليم سانتريتش سيساعد على إثبات براءته، لكنه لم يمنح جميع حقوقه الدستورية، مثل الحق في الحصول على محام تدفع الدولة تكاليفه.

ويتهم الحزب الحكومة بانتهاك اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 2016 عبر السماح بمحاكمة سانتريتش من قبل القضاء العادي بدلا من نظام قضائي انتقالي خاص تم إنشاؤه للمسلحين السابقين والجيش في أعقاب الصراع الذي دام 52 عاما.

ويأتي طلب الولايات المتحدة قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الكولومبية في 17يونيو.

وتعهد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات، اليميني ايفان دوكي، بإجراء تغييرات على عملية السلام، مما أثار القلق من أن العديد من مقاتلي "فارك" المسرحين والبالغ عددهم 7000 قد ينضمون إلى جماعات مسلحة صغيرة.

واعتقل سانتريتش، الذي شارك في مفاوضات السلام، في أبريل الماضي بعد طلب من الولايات المتحدة. والذي أضرب فيما بعد عن الطعام لمدة 41 يوما مما أثر بشكل خطير على صحته.

ودعا اتفاق السلام، الذي أنهى صراع الحكومة مع "فارك"، حصول الحزب الذي انبثق عن الحركة المتمردة، وأطلق عليه اسم "حزب القوة المشتركة الثورية البديلة"، على 10 مقاعد كحد أدنى في البرلمان.

وكان من المقرر أن يشغل سانتريتش أحد هذه المقاعد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 مارس الماضي.



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