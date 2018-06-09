ديوان المحاسبة: الرئاسي انفق 22 مليون دينار على القرطاسية و المكافآت

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس أن المجلس الرئاسي اعتمد لديوانه مخصصات الطوارئ بقيمة 30 مليون دينار تحت مسمى دعم استقرار مؤسسات الدولة موضحة انه انفق من هذا البند أكثر من 22 مليون دينار من مخصصات الطوارئ على علاوات السفر والمبيت والقرطاسية وتجهيز السيارات والأثاث والمكافآت.

وبين الديوان في تقرير عن العام 2017 انه جرى إنفاق 408.500 دينار على بند التبرعات وإعطاء مكافآت بقيمة 288.000دينار.

وانفق المجلس الرئاسي من ميزانية الطوارئ 8.757.013 دينار على الإقامة والإعاشة وشركات السفر والسياحة وحجز تذاكر السفر إما إيجار الطائرات فكلف 2.947.181 دينار.

وكشف التقرير أن اتصالات شركة المدار كلفت 27.274 دينار وكذلك جرى إنفاق 1.577.798 دينار على علاوة السفر والمبيت و77.482 دينار على القرطاسية.

وأشار التقرير التي صرف 4.703.064 دينار على تجهيز السيارات والأثاث وصرف 588.070 دينار على الملابس وبلغت تكلفة الصيانة 41.759 دينار بالإضافة لصرف 2.769.588 على الفنادق بالداخل و 5.700 دينار على النظافة.

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