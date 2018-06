مصر.. خفض سن الوزراء الجدد بالتشكيل الحكومي

المتوسط:

أكد مصدر حكومي مصري صدور توجيهات بخفض سن الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي.

وقال المصدر اليوم السبت: “الأسماء الجديدة ستعرض على البرلمان يوم الاثنين المقبل، للموافقة عليها، وهناك مساع لحلف اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل العيد”.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس الجمعة، قرار السيسي رقم 258 لسنة 2018 والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مزاولة أعمالهم لحين صدور قرار تشكيل الحكومة.

وكلف الرئيس المصري وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

