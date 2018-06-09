بوتين: التعاون الروسي الإيراني في سوريا ناجح

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعاون الروسي الإيراني في سوريا بـ"الناجح"، مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، على هامش قمة منظمة شنغهاي، للتعاون في مدينة تشينجداو الصينية، "نحن نتعاون بنجاح في تسوية الأزمة السورية، وهنا لدينا ما نتحدث عنه؛ لأن هناك نتائج ملموسة"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف "أنا سعيد لفرصة العمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

يشار إلى أن هناك تعاونا بالصيغة الثلاثية بين إيران روسيا وتركيا بالشأن السوري حقق نتائج حقيقية، بالرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر.

فقد تم عقد الجولة التاسعة من مفاوضات "أستانا 9" الشهر الماضي، بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين، كما حضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، ووفد عن الأردن بصفة مراقبين في ظل غياب الجانب الأمريكي هذه المرة.

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