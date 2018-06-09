سنغافورة تفرض إجراءات أمنية مشددة للقمة بين ترامب وكيم

سنغافورة-العنوان

شهرة سنغافورة كدولة تفرض تطبيقا صارما للقانون والنظام كانت سببا رئيسيا لاختيارها مكانا لعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثلاثاء، وهذه الدولة المدينة الصغيرة مصممة على تأكيد هذه الفكرة.

وسيجتاح عناصر الشرطة ومنهم وحدات من نخبة قوات الغوركا النيباليين المعروفين بشدتهم، الشوارع لفرض إغلاق فعلي لأجزاء رئيسية من المدينة وقطع الطرق لتسهيل انعقاد عقد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

ومن أجل منع أي تظاهرات احتجاجية تعرقل أعمال القمة، فُرض حظر تام على احضار المشاعل واللافتات أو مكبرات الصوت قرب الأماكن الرئيسية المخصصة للقمة.

وستوضع حواجز اسمنتية في مواقع رئيسية فيما قد تظهر حواجز معدنية ميكانيكية ترتفع من الأرض بلمسة زر في بعض الطرق.

ومن المتوقع أن يكون أعداد الشرطة الذي سينشرون لهذا اللقاء الذي يثير اهتماما كبيرا، الأكبر على الاطلاق منذ 2006 عندما تم نشر 23 ألف عنصر لاجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الدولة المدينة.

والسنغافوريون معتادون على ذلك ويتقبلون عموما التدابير الأمنية الصارمة ورؤية عناصر الشرطة يجوبون محطات المترو فيما يشكل انتشار جنود مسلحين في المطارات مشهدا عاديا.

وتكرر الحكومة القول للمواطنين إن تشديد الامن ضروري طالما بقي هذا المركز المالي الثري هدفا رئيسيا لهجوم ارهابي.

لكن بعض التدابير البالغة التشدد قد تكون نادرة حتى بمعايير السنغافوريين، ويمكن ان تعرقل الحياة اليومية المنظمة جدا لاهالي المدينة البالغ عددهم 5,6 مليون مواطن.

المصدر-وكالات

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