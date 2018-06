الأمم المتحدة ترحب بإعلان “طالبان” وقف إطلاق النار في أفغانستان 

المتوسط:

رحبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان “اليوناما”، بإعلان حركة طالبان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في بادرة مشابهة لخطوة الحكومة الأفغانية، ووصفتها بـ “التطور الإيجابي”، معربة عن أملها في أن تشكل الهدنة نقطة عطف لبدء حوار يفضي لحل الأزمة الأفغانية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تادميشي ياماموتو، في بيان اليوم السبت: “تؤكد الأمم المتحدة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في أفغانستان، وترحب بوقف إطلاق النار هذا، كتطور إيجابي نحو الحد من العنف في أفغانستان وإنهاء الحرب”.

وكان الرئيس أشرف غني أعلن، يوم الخميس الماضي، قرارا بوقف إطلاق النار سيبدأ في 27 من رمضان [الموافق 12 حزيران/يونيو الجاري]، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان إلى اليوم الخامس من عيد الفطر.

وردت حركة طالبان، اليوم السبت، معلنة أن وقف لإطلاق النار يكون ساريا خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

وقال ياماموتو: “نأمل في أن يكون وقف إطلاق النار هذا بمثابة نقطة انطلاق للحكومة الأفغانية وطالبان للتحدث مع بعضهما البعض لمصلحة السلام”.

وحث البيان حركة طالبان على إعادة النظر في طول الفترة الزمنية لقرار وقف إطلاق النار الخاص بها لمطابقة الحكومة الأفغانية وتوسيعها لتشمل القوات الدولية “التي تفي بوقف إطلاق النار” على حد وصف المنظمة.

وجددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان موقفها بالوقوف مع جميع الأفغان، مؤكدة التزام المجتمع الدولي بعملية سلام يقودها الأفغان أنفسهم ومن شأنها إنهاء الحرب.

