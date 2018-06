مقتل 13 إرهابيا و3 جنود فى إرهابى وسط مالى

المتوسط:

قتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل وثلاثة عشر “إرهابيا” السبت فى وسط مالى فى هجوم صدّه الجيش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع المالية.

وأوضحت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى أن الجيش المالى “صدّ هجوما إرهابيا فجر السبت 9 يونيو 2018 فى بوني، فى دائرة دوينتزا، فى منطقة موبتي، وقتلت قوات الجيش المالى 13 إرهابيا وضبطت أسلحة وذخيرة “.

وكان مصدران عسكريان أعلنا لوكالة فرانس برس فى وقت سابق مقتل جنديين و”13 إرهابيا” فى هجومين منفصلين ضد الجيش فى بونى (وسط).

وقال سكان بونى إنهم شاهدوا مروحيات تحلق فى أجواء المنطقة وإن الهدوء عاد بعد الظهر.

ووقع شمال مالى مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية فرق قسم كبير منها تدخل عسكرى شن مطلع يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.

ورغم اتفاق السلام فى مالى الموقع فى مايو ويونيو 2015 استمرت أعمال العنف واتسعت من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر وسط توترات ونزاعات بين مجموعات مختلفة

