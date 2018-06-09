الجيش يفرض سيطرته على شيحا بجانبيها الشرقي والغربي

ايوان ليبيا – وكالات :

سيطرت القوات المسلحة على منطقة “شيحا” بجانبيها الشرقي والغربي بعد عمليات عسكرية ليومين مُتتاليين، بالإضافة إلى أن الجيش يقوم حالياً بتمشيط منطقة شيحا الشرقية بعد السيطرة.

وأسفرت على سقوط 8 شهداء حتى الآن من أفراد القوات المسلحة وإصابة 23 آخرين ما بين الأمس واليوم، وما تبقى للعناصر الإرهابية في المدينة “شارع المغار-جزء من محيط مسجد الصحابة.

الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي قد أعلن، اليوم السبت الموافق 9 يونيو 2018، بتحرير منطقة شيحا الغربية، وكذلك تَحرير جامعة درنة، من سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا