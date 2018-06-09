الجيش يفرض سيطرته على شيحا بجانبيها الشرقي والغربي

ايوان ليبيا – وكالات :
سيطرت القوات المسلحة على منطقة “شيحا” بجانبيها الشرقي والغربي بعد عمليات عسكرية ليومين مُتتاليين، بالإضافة إلى أن الجيش يقوم حالياً بتمشيط منطقة شيحا الشرقية بعد السيطرة.
وأسفرت على سقوط 8 شهداء حتى الآن من أفراد القوات المسلحة وإصابة 23 آخرين ما بين الأمس واليوم، وما تبقى للعناصر الإرهابية في المدينة “شارع المغار-جزء من محيط مسجد الصحابة.
الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي قد أعلن، اليوم السبت الموافق 9 يونيو 2018، بتحرير منطقة شيحا الغربية، وكذلك تَحرير جامعة درنة، من سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.
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