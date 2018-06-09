اخبار

الجيش يفرض سيطرته على شيحا بجانبيها الشرقي والغربي

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

سيطرت القوات المسلحة على منطقة “شيحا” بجانبيها الشرقي والغربي بعد عمليات عسكرية ليومين مُتتاليين، بالإضافة إلى أن الجيش يقوم حالياً بتمشيط منطقة شيحا الشرقية بعد السيطرة.

وأسفرت على سقوط 8 شهداء حتى الآن من أفراد القوات المسلحة وإصابة 23 آخرين ما بين الأمس واليوم، وما تبقى للعناصر الإرهابية في المدينة “شارع المغار-جزء من محيط مسجد الصحابة.

الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي قد أعلن، اليوم السبت الموافق 9 يونيو 2018، بتحرير منطقة شيحا الغربية، وكذلك تَحرير جامعة درنة، من سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك