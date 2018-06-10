منافس مصر.. السعودية تصل روسيا للمشاركة في المونديال (صور)

وصلت بعثة منتخب السعودية إلى مطار بولكوفو بروسيا، للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تقام خلال الفترة من 14 يونيو الجارى، وحتى 15 يوليو المقبل.

وجدير بالذكر أن كان المنتخب السعودى خسر أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس بملعب "باى أرينا"، بمدينة "ليفركوزن" الألمانية، فى البروفة الأخيرة لمنتخب "الأخضر" قبل المشاركة فى المونديال.

وكان المنتخب السعودى خسر أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس بملعب "باى أرينا"، بمدينة "ليفركوزن" الألمانية، فى البروفة الأخيرة لمنتخب "الأخضر" قبل المشاركة فى المونديال.

وفازت السعودية على لاتفيا ومولدوفا والجزائر واليونان وتعادلت مع أوكرانيا وخسرت من البرتغال وبلغاريا والعراق وبلجيكا وإيطاليا وبيرو في إطار استعدادها للمونديال.

وسيكون أول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم، ضد منتخب روسيا يوم 14 من الشهر المقبل ثم تخوض المباراة الثانية ضد أوروجواي، والثالثة ضد مصر في ختام مباريات المجموعة الأولى.

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