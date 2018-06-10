في بيان رسمي.. ليون يعلن فشل انتقال نبيل فقير إلى ليفربول

كتب: علي الزيني

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسى، فشل انتقال قائده نبيل فقير، إلى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر بيان رسمي على موقع النادي.

وأصدر نادى ليون بيانا رسميا بحسب صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، كشف فيه أن المفاوضات الثلاثية بين الفريق وليفربول ونبيل فقير، لانتقال القائد إلى صفوف الريدز لم تنجح ولذلك قرر النادى إنهاء المفاوضات مساء اليوم، السبت.

أضاف البيان أنه على الرغم من أن فقير كان صفقة محتملة للريدز، فإن أولمبيك ليون يعلن مسرورا استمرار قائده فى الموسم المقبل 2018/2019.

وكانت صحيفة "تيليجراف" البريطانية قد ذكرت أن الصفقة قابلة للفشل بعد الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب في ليفربول، والذي أظهر وجود مشاكل في ركبة اللاعب قد تهدد مسيرته مستقبلا.

ويتواجد فقير (24 عاما) في معسكر المنتخب الفرنسي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2018.

اللاعب سجل 23 هدفا في 40 مباراة خاضها مع ليون في الموسم الماضي، وكان صفقة منتظرة لتدعيم الثلاثي الهجومي لليفربول (محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو).

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول نجحت في تدعيم صفوفها حتى الآن بالتعاقد مع الغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج الألماني والبرازيلي فابينيو والذي انتقل من صفوف موناكو الفرنسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا