إصابة 7 جنود في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في الصومال

قال مسئول عسكري، إن سبعة جنود أصيبوا في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة عند قاعدة عسكرية في الصومال في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، وأعلنت حركة الشباب الإسلامية مسئوليتها عن الهجوم.

وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الغرب، وفرض حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال الرائد حسين علي، الضابط بالجيش الصومالي لرويترز، إن الهجوم وقع عند قاعدة عسكرية تقع خارج بلدة كيسمايو مباشرة في جنوب الصومال.

وأضاف علي "أطلقنا النار على السيارة الملغومة التي كان يقودها انتحاري قبل دخولها القاعدة، وانفجرت خارج القاعدة، ولم يصب سوى سبعة جنود صوماليين".

ووقع الهجوم على نفس القاعدة التي قُتل فيها جندي أمريكي في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن هجوم أمس، السبت، وقالت، إنها قتلت 40 جنديا صوماليا.

وقال عبدالعزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز "قتلنا 40 جنديا صوماليا في القاعدة".

وتقاتل حركة الشباب أيضًا لطرد قوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام. وقال، إن "الجنود الأجانب فروا من القاعدة هذا الصباح، لأننا هاجمناهم يوم الجمعة، واستهدفنا القوات الصومالية التي كانت موجودة في القاعدة".

وقال عبدالله إسماعيل، وهو من سكان المنطقة التي وقع فيها الهجوم لـ"رويترز"، إنه شاهد خمسة من الضحايا يجري نقلهم إلى مستشفى محلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا