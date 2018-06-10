ترامب: الولايات المتحدة لن تؤيد البيان الختامي لمجموعة السبع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يؤيد البيان الختامي لمجموعة الدول السبع، حيث "ننظر إلى التعريفات الجمركية على السيارات التي تغرق السوق الأمريكية"، وألقى باللوم على "التصريحات الكاذبة" التي أعلنتها كندا في المؤتمر الصحفي الختامي.
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ايوان ليبيا
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