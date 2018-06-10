اليوم.. ترامب وكيم في سنغافورة قبيل قمة تاريخية لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبيل قمة تاريخية تهدف إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الزعيمين بعد وصولهما سيلتقيان بشكل منفصل مع رئيس وزراء البلد المضيف.

وقال البيان إن رئيس الوزراء لي هسين لونج سيجتمع مع كيم اليوم الأحد بينما سيجتمع مع ترامب يوم غد الاثنين.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تكثف فيه سنغافورة من استعداداتها لقمة يوم الثلاثاء التي ستجمع للمرة الأولى بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في بيونج يانج مقابل تخفيف العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

وبدا ترامب واثقاً من المحادثات المقبلة مع كيم، حيث غرد أمس السبت على صفحته على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، بعد مغادرته قمة مجموعة السبع في كندا واصفا القمة بأنها فرصة "لتحقيق نتيجة رائعة بحق لكوريا الشمالية والعالم".

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