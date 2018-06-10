الجيش الهندي: مقتل ستة مسلحين أثناء عبورهم خط الحدود في كشمير

ذكر مسئولون هنود، أن ستة مسلحين قتلوا اليوم الأحد، بينما كانوا يحاولون عبور خط الحدود الفعلي والتسلل إلى الشطر الهندي من كشمير.

وأضاف المسئولون، أن معركة بالأسلحة اندلعت إثر رصد الجنود لمتمردين يحاولون عبور خط المراقبة الفعلي في قطاع كيران بمنطقة كوبوارا.

ويقسم خط المراقبة إقليم كشمير المتنازع عليه إلى جزءين، أحدهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان.

وقال فيلق "شينار" التابع للجيش الهندي، إنه تم انتشال جثث ستة مسلحين من الموقع، في أعقاب الاشتباك وتم إحباط محاولة التسلل للشطر الهندي من كشمير.

واستمرت عمليات البحث، نظرا لأنه يشتبه أن المزيد من المسلحين يوجدون في المنطقة.

وكان الشطر الهندي من كشمير قد شهد حركة انفصالية عنيفة، بلغت ذروتها في ثمانينيات القرن الماضي.

وتتهم نيودلهي جارتها باكستان بمساعدة المسلحين على عبور الحدود لتنفيذ هجمات في الشطر الخاضع لسيطرة الهند في كشمير. وتنفى إسلام آباد هذه التهم، وتصف المسلحين بالمناضلين من أجل الحرية.

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