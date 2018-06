تركيا تواصل توغلها بإقليم كردستان وسط صمت الحكومة

المتوسط:

واصلت القوات التركية توغلها داخل كردستان شمال العراق لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وسط صمت حكومة وأحزاب الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن القوات التركية باتت تتمركز حاليا عند قرية برميزة التابعة لقضاء سوران شمال شرقي أربيل، دون أن يصدر أي تعليق عن الحكومة المحلية والأحزاب الرئيسية.

واعتبر مراقبون أن الصمت حيال التوغل التركي ربما يشير لوجود تفاهمات غير معلنة بين حكومة كردستان وتركيا، التي تسعى لاستهداف مسلحي حزب العمال في معقلهم بجبال قنديل.

وبوصولها إلى تخوم برميزة، تكون القوات التركية قد توغلت داخل أراضي الإقليم لأكثر من 25 كلم، ما ينذر بانطلاق عملية عسكرية كبرى، بعد مرور أقل من 3 أشهر على قيام أنقرة بطرد مقاتلين أكراد من منطقة عفرين السورية.

وقال قائممقام منطقة سوران بمحافظة أربيل، كرمانج عزت، في تصريحات هاتفية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن القوات التركية أقامت خنادق وثكنة عسكرية على تخوم قرية برميزة التابعة لقضاء سوران، والتي تبعد عن الحدود التركية بنحو كيلومترين فقط.

وأضاف عزت أن القوات التركية “متوغلة في أراضي كردستان بعمق يبلغ نحو 30 كلم وعرض يزيد عن 15 كلم”، موضحا أن “قرية برميزة تبعد عن مركز بلدة سوران بنحو 10 كلم”.

وأكد أن “العمليات العسكرية التركية تستهدف فقط عناصر ومعاقل حزب العمال الكردستاني، دون سكان المنطقة، وأن القرية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة إقليم كردستان”.

