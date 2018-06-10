طريقة عمل كحك العيد بالسكر المطحون في المنزل

هل تتذكرين أجواء عمل الكحك والبسكويت في البيت قبل أيام من العيد؟.. حقا إنها رائعة لتجمع العائلة الفتيات والأطفال، معا عقب الإفطار والجلوس ساعات في التحضير وسط الحكايات والأغاني ورائحة العجين الرائعة.. ما رأيك فى استعادة هذه الأجواء في منزلك ووسط أطفالك؟

إذا كنت تفكرين في صعوبة التنفيذ، فلا تقلقي الأمر بسيط للغاية كل ما عليك فعله هو شراء المكونات التالية وعمل كمية صغيرة في البداية وحال نجاحك في تحضيرالكحك يمكنك زيادة الكمية المرة المقبلة.. جربيه.

المكونات:

– كيلو دقيق

– كوب سمن

– ملعقة خميرة

– ملعقة سكر بودرة

– كوب ماء دافئ

– ملعقة كبيرة سمسم

– ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل:

– اخلطي المكونات التالية معا (الدقيق والملح والبيكنج بودر وريحة الكحك والسكر والسمسم).

– ضعي ملعقة الخميرة في اللبن الدافئ وقلبيه جيدا ثم أضيفيه على المكونات.

– اضيفي السمن بعد تصفيته.. استمري في تقليب الخليط جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة.

– يمكنك استخدام علب النقوش الجاهزة لعمل شكل الكحك، أو تكويره وتزيينه بالشوكة.

– بعد الانتهاء.. قومي بتغطية الكحك واتركيه يخمر لمدة ساعتين.

– على درجة حرارة 180 ادخلي الكحك في صاج مدهون بقليل من السمن الفرن واتركيه 25 دقيقة، اعرفي هنا أزاي تعملي بسكويت في البيت.

التقديم

اطحني سكر.. ورشيه على الكحك قبل تقديمه للضيوف مع المشروبات الساخنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا