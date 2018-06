المتوسط:

أعربت منظمتان غير حكوميتين، أمس السبت، عن استيائها من مقتل 3 أشخاص على الأقل في مواجهات جديدة في نيكاراغوا، ما يرفع حصيلة ضحايا التظاهرات ضد الرئيس، دانيال أورتيغا، إلى 137 قتيلا على الأقل منذ أبريل الماضي.

وذكر مركز حقوق الإنسان في نيكاراغوا لوكالة “فرانس برس” أن شخصين قتلا ليل الجمعة السبت أحدهما في خينوتيغا (شمال) والثاني في العاصمة ماناغوا.

وأعلن مسؤولون طلبة أن شابا قتل خلال هجوم على متظاهرين كانوا يحرسون حاجزا على طريق في خينوتيغا، بينما قتل شاب في ماناغوا على دراجة نارية برصاصة في العنق بعدما طارده مسلحان على دراجة نارية أيضا وأطلقا النار عليه.

وقال المركز إنه بعد مقتل هذين الشخصين، السبت، ارتفعت الحصيلة إلى 137 قتيلا في هذه الاضطرابات، التي تشهدها البلاد منذ 18 أبريل.

وبعد ساعات على نشر هذه الأرقام، أعلنت منظمة غير حكومية ثانية مقتل شخص في ماسايا، التي شهدت، السبت، أعمال عنف ومعارك.

وقال ألفارو ليفا رئيس جمعية نيكاراغوا لحقوق الإنسان إن رجلا في الستين من العمر قتل بالرصاص في ماسايا، موضحا أن الوضع يزداد خطورة “لأننا نواجه الآن إطلاق نار متبادل وليس الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي”.

The post ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات نيكاراغوا إلى 137 قتيلا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية