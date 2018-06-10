رئيس مفوضية الانتخابات العراقية: حريق الرصافة لن يؤثر على نتائج الانتخابات.. ويجب حمايتنا من الاستهداف

كشف معن الهيتاوي، رئيس المفوضية الخاصة المسئولة عن إدارة الانتخابات البرلمانية العراقية، أن الحريق الذي اندلع عصر اليوم، في المخازن التابعة للمفوضية، والتي تحوي أوراق الانتخاب، لن يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي.

وأكد معن الهيتاوي – في بيان صادر عن المفوضية – أن المفوضية تمتلك نسخ احتياطية من "الشيتات" الخاصة بالنتائج في مقر المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع في الصناديق.

وأضاف رئيس مفوضية الانتخابات، حريصون على صوت الناخب العراقي ومخرجات العملية الانتخابية، موضحًا أن المفوضية تعمل منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الآن كمؤسسة ديمقراطية تستهدف التغيير السلمي للسلطة في العراق، وأنها قدمت الكثير من الشهداء من موظفيها في سبيل الحفاظ على العملية الديمقراطية في بلاد الرافدين.

وأضاف معن الهيتاوي، أن المفوضية اليوم، مستهدفة من جميع الجهات لإثنائها عن أداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور، داعيًا جميع المؤسسات الدستورية في العراق بما فيها البرلمان والحكومة والقضاء ورئاسة الجمهورية، وقادة الكتل السياسة على تحمل مسئوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم أعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى أنواعه.

وأشار رئيس المفوضية الخاصة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية، إلى أن الجهات الأمنية أبلغت المفوضية خبر احتراق مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة في الساعة الثالثة عصر اليوم، وأنه انتقل مع وزير الداخلية لمقر الحادث، مع رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وقائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية، حيث تم السيطرة على الحريق الذي نشب في مخازن الرصافة ومنعه من الامتداد إلى صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع.

وأضاف أن الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة، وأن التحقيقات جارية حاليًا عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث.

كان حريق قد اندلع في الثالثة عصر اليوم الأحد، في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب مقر الوزارة وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي مخازن استأجرتها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها، وتقع في منطقة سيد حمدالله، وتحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مايو الماضي، التشريعية لجانب الرصافة من العاصمة بغداد، فضلا عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني.

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