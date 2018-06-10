قيادي بالديمقراطي الكردستاني العراقي: لن نساوم على أي مادة دستورية

أكد هيمن هورامي العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مسئول الشئون السياسية والعلاقات العامة لمكتب الزعيم الكردي مسعود بارزاني، خلال استقباله السفير الروماني لدى بغداد إيكوب برادا، والقنصل العام الروماني لدى أربيل أندريه يستانيسكو، أن حزبه لن يساوم على أي فقرة من الدستور العراقي، وأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون على أساس الشراكة والتوافق والتوازن السياسي.

وتابع هورامي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه فيتو على أي جهة، وعلى الحكومة المقبلة حل الخلافات بين الإقليم والمركز، وضمان استتباب الأمن والاستقرار والممارسة الديمقراطية في العراق.

من جانبه أكد السفير الروماني أهمية العلاقات مع إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيدا بجهود الحزب وتضحيات الأكراد في محاربة داعش وحماية الإقليم والاندماج في العملية السياسية والنجاح المستحق في الانتخابات التشريعية.

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