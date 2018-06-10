مسرور بارزاني: مشكلات العراق أكبر من نتائج الانتخابات التشريعية

استقبل مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد ، فى أربيل، سفير رومانيا لدى العراق آياكوب برادا والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية ونتائج انتخابات 12 مايو التشريعية والجهود الرامية لحل المشكلات الرئيسية والآلية التي تضمن الاستقرار والنمو للعراق.

وقال بارزاني: "كإقليم كردستان ليست لنا مشكلة مع إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية، وقد أعلنا ذلك منذ البداية، لكن مشكلتنا مع إلغاء التصويت الخاص في الإقليم وهو خرق فاضح لحق التصويت".

وفيما يتعلق بدور وشروط إقليم كردستان لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ، أعلن بارزاني " نرحب بأي تحالف أو شخص يدعم كل من فيه استعداد للعمل على تنفيذ بنود الدستور كحزمة واحدة دون انتقائية".

من جانبه وصف السفير الروماني تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده واقليم كوردستان بـ"المهم" ، معلناً أنه لا يمكن بناء عراق مستقر يتمتع بالنمو دون مراعاة دور الأكراد .

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