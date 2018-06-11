أمطار موسمية تضرب مخيمات الروهينغا في بنغلادش

دكا-العنوان

تعرضت مخيمات الروهينغا في بنغلادش، حيث يعيش نحو مليون لاجئ، لتساقط أمطار موسمية مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الاحد.

وكانت منظمات الإغاثة حذرت من أن فصل الأمطار الموسمية قد يتسبب بكارثة إنسانية في الأشهر المقبلة في المخيم الذي يأوي لاجئين فروا من أعمال العنف في بورما، والذي يعد الأكبر في العالم.

ومن المتوقع أن تتعرض منطقة المخيم في جنوب شرق بنغلادش لأعاصير قوية ولتساقط أكثر من مترين ونصف متر من الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف كمية الأمطار التي تشهدها بريطانيا في عام كامل.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنغلادش أن منطقة كوكس بازار، حيث يعيش العديد من اللاجئين في خيام أقيمت فوق هضاب، شهدت منذ مساء السبت تساقط 138 ملليمترا من الأمطار.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولين غلوك “بعض الأقسام كملعب كرة القدم على سبيل المثال فاضت بالمياه. وغمرت المياه بعض المنازل. وحصلت انهيارات أرضية. الأوضاع سيئة”.

وتابعت المتحدثة أن فصل الأمطار الموسمية “سيشكل أكبر تحد لكل من يشارك في تقديم المساعدة الإنسانية دعما لحكومة بنغلادش”.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة.

والعام الماضي شهدت كوكس بازار ومنطقة تشيتاغونغ القريبة انهيارات وسيولا بسبب الأمطار الغزيرة ما أدى إلى مقتل 170 شخصا على الأقل.

وفي 2012 شهدت المنطقة انهيارات أرضية أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص. وقبل عامين قتل نحو 50 شخصا.

المصدر-وكالات



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية