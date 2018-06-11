حريق يطال مخازن الصناديق الانتخابية في بغداد والعبادي يستنكر

أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية باندلاع حريق بعد ظهر الأحد في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب مقر الوزارة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدروحسب ببي بي سي أن المخازن، الواقعة في منطقة سيد حمدالله، تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مايو الماضي التشريعية لجانب الرصافة من العاصمة بغداد، فضلا عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وقد التهم الحريق كل محتويات المبنى.

من جهة اخرى قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحريق الذي نشب في مخازن الصناديق الانتخابية يمثل “مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي”.

وتعد هذه أول إشارة من الحكومة تفيد باعتقادها أن الحادث ربما يكون متعمدا.

ومن جهة أخرى قالتسول له نفسه زعزعة أمن البلدة ومواطنيه”.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأحد في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسط العاصمة بغداد.

وقال مسؤولون إن بعض صناديق الاقتراع احترقت داخل المخازن إلا أن أغلبيتها ما زالت سليمة ولم تمسها النيران.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت تصدر تحالف “سائرون”، الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبعد مزاعم تزوير نتائج الانتخابات أمر البرلمان بإعادة الفرز اليدوي لنحو 10 ملايين صوت.

وقال الناطق باسم وزير الداخلية العراقي لرويترز إن ” النيران اشتعلت في واحد من المخازن الأربعة التي تضم صناديق الاقتراع”.

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