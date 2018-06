المتوسط:

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جولة ثانية من القمة في بيونغ يانغ في تموز/ يوليو، بحسب صحيفة “تشونان ايلبو” الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر مطلعة.

