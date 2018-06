المتوسط:

أصدر المجتمعون بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، بيان ختاميا للاجتماع الذى عقد فى مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية فى الأردن وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.

ونص البيان الختامى للقمة على “أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع ، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالى مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكى.

ووفق للبيان الختامى، تتمثل المساعدات الاقتصادية للأردن فى التالى:

1 – وديعة فى البنك المركزى الأردني.

2 – ضمانات للبنك الدولى لمصلحة الأردن.

3 – دعم سنوى لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

ومن جانبه أبدى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتى الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التى ستسهم فى تجاوز الأردن لهذه الأزمة.

The post القمة الرباعية بمكة تتفق على دعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية