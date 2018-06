المقاومة اليمنية تمنع تسلل الحوثيين لمواقع الجيش شرق صنعاء

المتوسط:

تمكنت قوات المقاومة اليمنية، منع محاولة تسلل للمليشيات الحوثية إلى مواقع الجيش فى جبل الجبير وتبة الحمراء، ومواقع أخرى فى ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

وفى هذا السياق أكدت مصادر عسكرية يمنية فى تصريحات أوردتها قناة “العربية” الإخبارية ، مقتل 30 عنصرا من المليشيات الحوثية أثناء محاولة التسلل، مشيرة إلى أنه تم أسر 10 آخرين .

يأتى هذا فى وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربى غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية فى جبهة نهم.

