قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة مازالت “ملتزمة بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائى ويمكن التحقق منه “.

وكتب بومبيو هذا التعليق على تويتر قبل اجتماع القمة المقرر عقده بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو.

