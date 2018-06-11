تفاصيل ترتيبات زيارة سجناء رموز النظام السابق

ايوان ليبيا – وكالات :

يعكف أعضاء من ملتقى المصالحة الوطنية المنعقد بالعاصمة طرابلس على اعداد قائمة تتضمن ما لا يقل عن 30 شخصية من اعيان ومشائخ القبائل المشاركة، وذلك لزيارة عدد من رموز النظام السابق، ومنهم عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي وابوزيد دوردة والساعدي القذافي وغيرهم حسب ما أفاد به عضو المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى عمر دربي.

وأوضح دربي في تصريحه ان هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبة القبائل التي لديها أبناء في السجون وترغب في زيارتها وقد أبدى المسؤولون عن هؤلاء السجناء موافقتهم واستعدادهم التام لتلبية طلبهم ولكن بشكل منظم حتى يتمكنوا من زيارتهم على دفعتين حسب المتوقع.

وأكد دربي أن أبواب الزيارات ليست مقفلة أمام ذوي السجناء من رموز النظام السابق، والذين عبّروا عدة مرات عن استبشارهم وارتياحهم لوضعهم الصحي والمعيشي الذي لاحظوا عليه أبناءهم في الزيارات الدورية المعدة من قبل الجهات الأمنية المختصة.

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