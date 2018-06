وزير خارجية سنغافورة يكشف دور روسيا في إعداد قمة ترامب وكيم

المتوسط:

كشف وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، عن الدور الذي لعبته روسيا في التحضير لقمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال الوزير، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “بالإضافة لذلك، هناك روسيا واليابان، اللتان ساهمتا أيضا في تحقيق هذه النتيجة”.

وأضاف: “لهذا السبب، يمكن القول، إنها حالة نادرة توفرت فيها كل عوامل النجاح”.

وشدد على أن الدور الرئيسي والحاسم في نجاح التحضيرات لانعقاد القمة، يعود إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. وذكّر بالدور الكبير الذي لعبته الصين أيضا.

