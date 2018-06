المتوسط:

سقط حاجب صناعى لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال قمة “مجموعة السبع”.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية ذاتها، فإن حاجب ترودو سقط خلال حديثه على الهواء ليظهر الفرق بين حاجبه الحقيقى والمركب.

وآثار الخبر سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، الذين قالوا أن رسوما جمركية جديدة يجب فرضها على الحواجب غير الحقيقية، فى حين أشار آخرون إلى أن ترودو غالبا ما يظهر بشكل جذاب ولكنه فى الحقيقة مفبرك.

The post سقوط “حاجب صناعى” لجاستن ترودو يثير سخرية رواد مواقع التواصل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية