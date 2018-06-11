استعدي للعيد وحضري البيتي فور في البيت بأقل تكلفة

“البيتي فور” يمكنك تناوله في أي وقت كوجبة إفطار أو عشاء أو سناك في العمل، وأخذه في أي مناسبة مثل عند الذهاب لصديقة أو مريض أو حضور اجتماع عمل، لأنه الوجبة الأسهل والأرقى والأقل سعر أيضا، بجانب أنه الأفضل كنوع حلوى في المناسبات والأعياد.. هل تستطيعين تحضير البيتي فور في المنزل؟.. لا تقلقي طريقته سهلة للغاية جربيه لأطفالك في العيد.. إليك الطريقة.

المكونات:

كوبان سمن سائحة

كوب سكر بودرة

بيضتان

نصف كوب قشطة

كوب دقيق أبيض

ملعقة فانيليا

ربع كوب كاكاو سادة

معلقة بيكنج بودر

الحشو:

ربع كوب مربى

كوب مكسرات مشكلة مطحونة

كوب شوكولاتة ملونة للتزيين

طريقة التحضير:

ضعى السمنة والسكر والقشطة واخلطيهم معا.

أضيفى إليهم البيض مع استمرار التقليب، ثم اضيفى الفانيليا.

أضيفى الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط بعد تصفيته

ضعى على جزء من الخليط الكاكاو.

ضعى ورق الزبدة فى صينية.

يمكنك استخدام ماكينة البيتى فور أو أكياس البيتى فور لعمل أشكال رائعة.

رصى البيتى فور على الصينية وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.

بعد إخراجه من الفرن اتركيه إلى أن يبرد ثم زينيه بالمربى والمكسرات والشيكولاتة.

التقديم:

ضعى تشكيلة من البيتى فور فى طبق زجاجى وقدميه بجوار الشاى باللبن، واعرفى كمان إزاى تعملي البسكويت والكحك فى البيت بأقل تكلفة.

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