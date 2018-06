الاتحاد الأوروبى يقدم 15 مليون يورو للأسر الفلسطينية الفقيرة

المتوسط:

قدم الاتحاد الأوروبى، مساهمة قدرها 15 مليون يورو، لصالح دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، فى بيان، اليوم الإثنين، أن هذا المبلغ سيساهم فى الدفعات المقدمة إلى حوالى 65.839 عائلة يعيش 80% منها فى قطاع غزة.

وأكد أن دعم الاتحاد الأوروبى للأسر الفلسطينية الفقيرة ينبع من منطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على دعم وزارة التنمية الاجتماعية فى الخدمات التى تقدمها إلى ما مجموعه 110 آلاف أسرة فقيرة من خلال نظام حماية اجتماعى شامل وعادل.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبى رالف طراف، إن الاتحاد الأوروبى يساهم فى دعم الأسر الفلسطينية المحتاجة لتكون قادرة على توفير احتياجاتها الإنسانية الأساسية.

وأضاف “نعتقد أن دعم الأسر الفقيرة فى فلسطين يعد أمرا أساسيا لخلق نظام حماية اجتماعية قوى وفعال لا يترك أحدا دون رعاية”.

