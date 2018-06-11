إسبانيا ترحب باستقبال سفينة مهاجرين رفضتها إيطاليا ومالطا

مدريد-العنوان

قررت إسبانيا استقبال سفينة مهاجرين تقل 629 مهاجرا جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية بعد ان أقفلت إيطاليا ومالطا موانئهما بوجهها على الرغم من النداءات الدولية للسماح برسوها.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية “من واجبنا المساعدة في تجنب كارثة انسانية وتقديم مرفأ آمن لهؤلاء الاشخاص”، موضحا أنه تم اختيار مرفأ فالنسيا لاستقبال سفينة المهاجرين.

وقبل الإعلان الصادر عن رئاسة الحكومة الغسبانية كانت سفينة اكواريوس، المستأجرة من منظمة “اس او اس متوسط”، تنتظر قبالة السواحل المالطية بعد ان رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها متجاهلتين النداءات الدولية.

وتابع بيان الحكومة الاسبانية أن “رئيس الحكومة بدرو سانشيز أعطى توجيهاته بأن تحترم إسبانيا التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية”.

واعلنت رئاسة الحكومة أن إسبانيا ستستقبل “سفينة اكواريوس وعلى متنها أكثر من 600 شخص تركوا ليواجهوا مصيرهم في البحر المتوسط”.

وتعرضت إيطاليا ومالطا لضغوط دولية الإثنين لمساعدة السفينة التي تقلّ 629 مهاجراً بينهم ست حوامل، و11 طفلا و123 قاصرا، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وهي المرة الاولى التي تغلق فيها إيطاليا مرافئها منذ وصول تحالف الرابطة وحركة خمس نجوم إلى الحكم.

المصدر-( أ ف ب)



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