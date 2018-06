المتوسط:

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، مصرع عشرات الحوثيين وفرار عدد من قادتهم الميدانيين فى الساحل الغربى على وقع نيران مدفعية التحالف العربى.

