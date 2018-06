الأمير وليام يجرى محادثات مع نتتياهو والرئيس الفلسطينى

المتوسط:

يجرى الأمير وليام، حفيد ملكة بريطانيا، محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال زيارة الى الشرق الاوسط سيلتقى خلالها لاجئين سوريين.

وسيكون الامير وليام، دوق كامبردج، أول فرد من أفراد العائلة المالكة يقوم بزيارة رسمية الى إسرائيل والاراضى الفلسطينية نيابة عن الحكومة البريطانية خلال جولة من 24 الى 28 يونيو تبدأ فى الاردن .

وفى الاردن سيلتقى الامير وليام بشباب سوريين لاجئين وسيمكث فى دار خاصة للملك عبد الله الثاني، لا يخطط الامير وليام لعقد لقاء العاهل الاردنى والملكة رانيا حيث أن تركيزه سينصب على بناء العلاقات مع ولى العهد الاردنى الامير حسين بن عبد الله (23 عاما).

وفى اسرائيل سيزور الامير وليام نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة ويضع عليه اكليلا من الزهور، وبعد ذلك سيجرى محادثات مع نتانياهو ويلتقى بالرئيس الاسرائيلى رؤوفين ريفلين فى مسكنه.

وسيلتقى عباس فى مكتبه فى رام الله فى 27 يونيو ويلتقى بلاجئين وشباب فلسطينيين “ويحتفى بالثقافة والموسيقى والطعام الفلسطيني” بحسب ما صرح المتحدث باسمه جيسون كنوف للصحافيين فى مؤتمر صحافى فى قصر بكنجهام.

