السعودية تؤكد أهمية إيجاد آليات لتشديد الرقابة على المواقع النووية العسكرية في إيران

أكدّت المملكة العربية السعودية، أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم الإثنين.

وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى النمسا السفير نبيل العشري، خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة في فيينا، الذي عُقد برئاسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد العشري على مطالب المملكة بإيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في إيران، التي من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة وتستهدف أمن المنطقة.

كما دحض العشري ادعاءات السفير الإيراني ضد المملكة خلال الاجتماع، مؤكداً استمرار المملكة في التصدي ومكافحة الإرهاب في المنطقة والمدعوم بسخاء من قبل إيران من خلال الميليشيات الإرهابية.

وأعرب العشري، عن ثقة المملكة في قدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها في تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.

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