كيم يقوم بنزهة ليلية في سنغافورة عشية قمته مع ترامب

سنغافورة-العنوان

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الإثنين بنزهة ليلية لافتة في سنغافورة،ترافقت مع صور سلفي وجولة في المدينة طاردتها كاميرات المصورين على وقع هتافات المارة أمام فندقه.

بعيدا من الصور الرسمية التي تظهره يشهد إطلاق صاروخ أو يحضر عرضا عسكريا في بيونغ يانغ،خرج زعيم إحدى أكثر الدول انغلاقا في العالم إلى “الهواء الطلق” عشية قمته التاريخية مع دونالد ترامب.

وتوجه كيم المعروف برحلاته الخارجية النادرة إلى الحديقة النباتية الحديثة في خليج سنغافورة،وزار أيضا باحة “مارينا باي ساندز”المبنى الذي يشكل رمزا لسنغافورة ويتخذ شكل زورق،وقد نقلت كبرى القنوات التلفزيونية الدولية وقائع الزيارة مباشرة على الهواء.

بعدما لازم كيم الفندق طول اليوم، غادر مساءً في سيارته الليموزين يرافقه موكب كبير في مشهد ذكر بلحظة وصوله الى المطار.

توجه الموكب الى حديقة “غاردنز باي ذي باي” التي تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات وباتت الواجهة السياحية لسنغافورة منذ إنشائها قبل بضعة أعوام.

وكان بين مرافقي كيم شقيقته ومستشارته كيم يو جونغ،وبعد بضع دقائق نشر وزير خارجية سنغافورة على تويتر صورة سلفي تجمعه بكيم مبتسما خلال الزيارة.

أما حصة ترامب فكانت صورة مع قالب حلوى لمناسبة عيد ميلاده خلال تناوله الغداء مع رئيس وزراء سنغافورة لي سيين لونغ.

والقمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي مقررة صباح الثلاثاء في فندق فخم في سنغافورة،على أن يعقبها اجتماع يضم فريقي الرئيسين ثم غداء عمل.

وقبل بضعة أشهر كان هذا اللقاء مستحيلا وخصوصا بعد الحرب الكلامية التي خاضها الرجلان،وأبدت واشنطن استعدادها لمنح كوريا الشمالية “ضمانات أمنية فريدة” في مقابل الموافقة على نزع سلاحها النووي.

المصدر-وكالات



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