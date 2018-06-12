الجيش اليمني: مقتل 20 عنصرا من مسلحي الحوثيين بمعارك في محافظة الجوف

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء أمس الإثنين، بقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من مسلحي الحوثيين وإصابة العشرات في معارك عنيفة اندلعت في محافظة الجوف 143 كيلومترا شمال شرق صنعاء.

وقال مركز الجوف الإعلامي، التابع لقوات الجيش في بيان، إن "قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية في أكثر من محور بمديرية المتون، وأحرزت فيها قوات الجيش الوطني تقدما حيث سيطرت على كامل المواقع الجنوبية للمجمع الحكومي ومواقع أخرى".

وأكدت المصادر، "سقوط أكثر من عشرين قتيل وجرح العشرات برصاص قوات الجيش وبغارات جوية مكثفه نفذتها طائرات التحالف العربي".

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحرير ما تبقى من مديرية المتون.

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