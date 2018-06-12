ترامب وكيم يستعدان للاجتماع في قمة تاريخية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لعقد قمة تاريخية اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقيان وجها لوجه في سنغافورة للمرة الأولى.

وتهدف المحادثات، التي لم يسبق لها مثيل بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم كوري شمالي، إلى التوصل لاتفاق حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على بيونج يانج.

وبدأ ترامب واثقاً قبيل محادثات سنغافورة، حيث قال في تغريدة نشرها مطلع الأسبوع، إن هذا الاجتماع بمثابة فرصة لتحقيق "نتيجة رائعة حقا لكوريا الشمالية والعالم"، وبمجرد وصوله إلى سنغافورة قال، إن هناك "إثارة في الأجواء!".

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