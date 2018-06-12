وزير الدفاع الأمريكي: لا نشاط غير اعتيادي للقوات الكورية الشمالية قبيل قمة ترامب – كيم

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، مساء أمس الإثنين، أن القوات المسلحة الكورية الشمالية لا تبدو في وضعية تأهب أو أنها تقوم بأي نشاط غير اعتيادي قبيل ساعات من القمة التاريخية التي ستجمع في سنغافورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وقال ماتيس، إن "كل شيء هادئ"، وذلك في تصريح أمام مجموعة من الصحفيين ردا على سؤال عن رأيه في وضعية القوات الكورية الشمالية قبيل القمة.

وكرر الوزير، وهو جنرال متقاعد في المارينز، القول إنه ردد مرارا إن ملف وجود القوات الأميركية في كوريا الجنوبية لن يكون -على حد علمه- مطروحا على بساط البحث خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أن هذا الملف يُبحث حصرا بين واشنطن وسيول.

ويتمركز في كوريا الجنوبية حوالي 28,500 جندي أميركي بصورة دائمة.

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